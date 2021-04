Algarve lamenta inclusão nas zonas de risco pelas autoridades alemãs

O presidente do Turismo do Algarve disse que a inclusão da região na lista alemã de zonas de risco já originou o cancelamento de voos, mas considerou que o impacto no número de turistas ainda é pouco expressivo.

“Há já cancelamentos de voos, o que tem natural impacto”, afirmou João Fernandes em declarações à Lusa, notando, porém, que o impacto “não é muito expressivo do ponto de vista do número de turistas, mas é expressivo, sobretudo, para esta fase de arranque” do turismo algarvio.

Segundo aquele responsável, os voos estavam a começar a operar “com capacidades reduzidas”, através de ligações iniciadas este mês entre o Algarve e seis cidades alemãs, operadas por quatro companhias, o que “demonstra bem a apetência que há dos alemães para visitar o Algarve”.

A Alemanha colocou hoje a região do Algarve e os Açores na lista de zonas de risco face à pandemia de covid-19, com os turistas alemães a terem de cumprir uma quarentena de dez dias no seu regresso.

No entanto, os turistas provenientes desta região do sul de Portugal poderão interromper a quarentena ao fim de cinco dias em caso de teste negativo.

De acordo com o presidente do Turismo do Algarve, a Alemanha é o segundo maior mercado externo para o turismo algarvio, tendo em 2019 sido registadas 1,8 milhões de alemães em dormidas em hotelaria classificada na região.

“Vamos aguardar que a eficácia com que habitualmente o Algarve trava o evoluir destes surtos nos permita, na próxima revisão do Instituto Robert-Koch, podermos sair desta lista”, afirmou, sublinhando que estas avaliações são “cíclicas”.

A medida aplica-se a partir de domingo, segundo o instituto de vigilância sanitária alemão Robert-Koch (RKI).

O arquipélago dos Açores também se junta a esta lista, a par da região autónoma espanhola de Castilla- La Mancha e os Emirados Árabes Unidos devido a elevadas taxas de incidência.

Pelo contrário, a Alemanha retirou o Reino Unido das zonas de risco face à pandemia de covid-19.