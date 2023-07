Algarve: já pode visitar a renovada Ermida do Carvoeiro

As obras de remodelação da Ermida de Nossa Senhora da Encarnação, no Carvoeiro (Diocese do Algarve), vão ser inauguradas dia 22 de julho, com uma ação dinamizada pela comunidade local, intitulada “Passos de Luz entre a Terra e o Céu”.

Depois da celebração da Eucaristia, às 20h30, presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas realiza-se um evento musical, às 21h30, no anfiteatro ao lado da ermida, que inclui a presença de “diversos artistas, estando já confirmados a Soul Band, Tiago Neves, Laura Pereira e Miguel Zeferino”, realça uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

A artista plástica Lígia Rodrigues (natural do Porto, mas radicada no Algarve desde 1999), responsável pela conceptualização e execução do projeto de renovação do espaço desta ermida vai estar também presente.

“Trabalhando por fases, ao longo dos últimos 11 anos, transformou este pequeno templo, implantado no alto de uma falésia, diante do oceano e erguido depois da destruição pelo terramoto de 1755 a partir da ermida primitiva, que se situava no centro da praça de armas da fortaleza, cuja lápide de edificação tem a data de 1670”, lê-se

A necessidade de uma “solução técnica” que se aliasse à arte foi a chave que pôs em andamento o processo de “transformação deste espaço de culto, artisticamente descaraterizado pelas obras realizadas desde o final da primeira metade do século XX até 1965 que ampliaram a pequena capela ali existente. Assim, em 2009”, o então Pároco de Lagoa e Carvoeiro, padre José Nunes, convida Lígia Rodrigues para conceber “um retábulo que requalificasse o presbitério e permitisse travar o avanço do salitre na ermida fustigada pelos rigores marítimos”, sublinha.

Foi o “momento decisivo” de avançar para uma obra bem “mais significativa, que une a beleza da expressão artística ao transcendente e à espiritualidade”.

Quem chega à porta da “pequena igreja é convidado a percorrer um itinerário espiritual do exterior para o interior; do templo, mas também do seu próprio íntimo, entrando no mistério”, afirma a artista plástica.

A atividade do dia 22, que conta com o apoio do Município de Lagoa, da artista plástica, da Diocese do Algarve e da paróquia de Lagoa, vai transmitida pela + Algarve, em todas as suas plataformas e redes digitais, bem como através dos canais da Diocese do Algarve e Folha do Domingo.