Algarve acolhe Jogos do Mediterrâneo de Praia em 2027

Cerca de 1.500 atletas de 26 países vão competir na quarta edição dos Jogos do Mediterrâneo de Praia, que se realizam nas cidades algarvias de Lagoa e Portimão, entre 11 e 18 de setembro de 2027,

O contrato para a organização do evento multidesportivo foi hoje assinado em Portimão entre o Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo (CIJM), o Comité Olímpico de Portugal (COP) e os dois municípios do Algarve.

Ao intervir na sessão de assinatura do contrato, o secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Araújo, realçou que Portugal tem todas as condições para organizar “os melhores jogos de sempre”, devido às condições geográficas e logísticas.

“As praias de Portimão e de Lagoa, devido à sua dimensão, têm condições excelentes para a instalação das estruturas para as competições, bem como a proximidade das unidades de alojamento para as comitivas”, disse o responsável.

José Manuel Araújo estimou que cerca de 1.500 atletas, de 26 comités olímpicos, disputem as modalidades de andebol, canoagem, futebol, karaté, luta, natação, remo, ténis, vela e voleibol nas praias da Rocha e Alvor (Portimão) e Praia Grande (Lagoa) e no rio Arade, que banha os dois concelhos.

“Acredito que temos todas as condições para prever que vamos ter os melhores Jogos do Mediterrâneo de Praia de sempre”, sublinhou.

A mesma opinião foi partilhada pelo presidente do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo, o italiano Davide Tizzano, destacando “o grande impacto positivo vislumbrado na primeira visita aos locais”.

“O primeiro impacto foi muito poderoso e muito positivo, pois é um lugar maravilhoso, numa parte do mundo fantástica”, realçou.

Davide Tizzano considerou que os jogos de 2027 “serão os melhores”, não só pelas condições naturais como “pela grande hospitalidade e a boa comida” de Portugal.

“Serão os melhores porque aqui há paixão, competência, federações fortes e um lugar maravilhoso”, apontou.

Por seu turno, a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, destacou a importância da realização do evento, “para a promoção dos dois concelhos, do Algarve e de Portugal”.

“Senti que este era um desafio que precisávamos de agarrar para a promoção de uma região que queremos que seja um todo, e que só foi possível com a parceria do município de Lagoa, dois municípios que têm muito em comum e para dar”, referiu.

Segundo Isilda Gomes, o evento terá um custo total de cerca de quatro milhões de euros, “um investimento que promove o turismo da região e que vai chegar a muitos milhões de pessoas”.

“Creio que temos capacidades para organizar um grande evento e mostrar o que somos capazes de fazer”, concluiu.

O presidente da Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, apontou também a importância dos jogos para a promoção do Algarve “como um todo”, manifestando “todo o empenho para concretizar o desígnio de organizar os melhores jogos de sempre”.

A organização da quarta edição dos Jogos do Mediterrâneo de Praia 2027 foi oficialmente atribuída a Portimão e Lagoa em setembro de 2023, pela assembleia geral CIJM.

As áreas das praias, o número de hotéis, a possibilidade de a maioria das deslocações poder ser feita a pé e a proximidade do aeroporto Gago Coutinho, em Faro, foram pontos favoráveis para a aprovação da candidatura portuguesa.

As três edições anteriores dos jogos que se realizam de quatro em quatro anos decorreram em Pescara (Itália, 2015), Patras (Grécia, 2019) e Heraklion (Grécia, 2023).