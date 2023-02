Alfredo Stoffel eleito presidente do Círculo Cultural Luso-Alemão de Cuxhaven

O Círculo Cultural Luso-Alemão de Cuxhaven tem uma nova direcção à qual preside o conselheiro das comunidades Alfredo Stoffel, que é também colaborador do BOM DIA, participando na emissão regular BOM DIA Alemanha.

Stoffel revelou ao BOM DIA que o programa do Círculo Cultural para 2023 inclui a credenciação da estrutura junto do Consulado Geral em Hamburgo, mas também dar continuidade ao projecto tri-partido e fomentar o intercâmbio entre Cuxhaven e Ílhavo.

Em 2024, o Círculo Cultural Luso-Alemão de Cuxhaven coloca-se como objetivo festejar os 50 anos do 25 de Abril e os 60 anos da presença da comunidade portuguesa naquela cidade alemã.

O Círculo Cultural Luso-Alemão de Cuxhaven é uma organização sem fins lucrativos com sede em Cuxhaven, uma cidade portuária no norte da Alemanha. O objetivo principal do círculo é promover o intercâmbio cultural e linguístico entre a Alemanha e Portugal, bem como a cooperação entre esses dois países em vários domínios.

Fundado em 1987, o Círculo Cultural Luso-Alemão de Cuxhaven é uma das mais antigas organizações dedicadas à promoção do intercâmbio cultural e linguístico entre a Alemanha e Portugal.