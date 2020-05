Alfândega da Fé em guerra contra vespa do castanheiro

O município de Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, iniciou o combate biológico à vespa da galha do castanheiro através da realização de largadas de parasitoides, foi anunciado.

“Esta intervenção é necessária já que os primeiros focos da praga começaram em 2019, sendo urgente este ano continuar este trabalho, porque o mês de maio é o mais propício para o combate à vespa da galha do castanheiro”, disse à Lusa o presidente da câmara de Alfândega da Fé, Eduardo Tavares.

Um processo de combate à vespa da galha do castanheiro será feito nos próximos dias em articulação com a RefCast (Associação Portuguesa da Castanha), estando prevista 10 a 11 largadas

“O objetivo é agir atempadamente através da luta biológica, apenas permitida no atual estágio fenológico do castanheiro para evitar quebras na produção de castanha”, indicou o autarca transmontano.

A luta biológica contra esta praga consiste na largada dos parasitoides ‘Torymus sinensis’, insetos que se alimentam das larvas que estão nas árvores e são capazes de exterminar a vespa.

Para além da realização das largadas de parasitoides, o município de Alfândega da Fé disponibiliza também um serviço de apoio técnico aos agricultores com o objetivo de mitigar as principais pragas e doenças que atacam os soutos.

“Atentos ao aparecimento de focos da vespa da galha do castanheiro no concelho, principalmente junto a cinco aldeias junto à Serras de Bornes, que se traduz em 500 hectares de soutos, lançamos um alerta aos produtores para que vigiem as suas plantações e que comuniquem a existência de possíveis gomos infetados”, indicou Eduardo Tavares.

Segundo o autarca, este serviço permite que cada produtor tenha um acompanhamento técnico adequado à sua exploração.

A vespa da galha do castanheiro (‘Dryocosmus kuriphilus yasumatsu’) é um inseto minúsculo, originário da China, que ataca os castanheiros, causando a formação de galhas nos gomos e nas folhas.