Alfa Romeo transforma-se em 2022

O ano de 2022 será de extrema relevância para a Alfa Romeo, um ano de transformação e reafirmação da marca e de lançamento de várias novidades de grande importância, que possibilitarão à Alfa Romeo assumir uma posição de destaque no mercado premium.

A fim de relançar as suas gamas no mercado nacional, a Alfa Romeo começa por apresentar as suas novas campanhas especiais propostas para a renovada gama MY22 do Giulia e do Stelvio, destinadas quer a clientes particulares, quer a clientes empresariais.

Esta campanha marca o início de uma nova fase na estratégia de comunicação da Alfa Romeo, projetando-a para o futuro e enfatizando os valores intrínsecos à marca, apontando-a aos condutores que procuram aceder ao seu património técnico ímpar, ao prazer de condução inigualável e às sensações viscerais possibilitadas pela dinâmica de exceção das suas criações.

Com o lançamento das versões MY22 dos modelos Giulia e Stelvio, a experiência de condução Alfa Romeo atinge novos patamares de emoção, mantendo-se, ao nível do design, uma perfeita simbiose entre elegância refinada e assumido desportivismo, ambos fortemente presentes no ADN e herança da marca.

Ambas as gamas estão organizadas segundo quatro níveis de equipamento, do Super ao Veloce, passando pelos Sprint e Ti. Todas as versões estão equipadas com uma caixa automática de 8 velocidades.

Quanto a motorizações na gama Giulia, estão disponíveis duas versões do motor 2.2 Diesel, com 190 ou 210 cavalos, a mais potente associada ao sistema de tração integral Q4. A oferta a gasolina faz-se com as versões de 200 e 280 cavalos do motor 2.0 Turbo, sendo que a mais potente surge igualmente associada ao sistema Q4.

O SUV Stelvio está disponível com três níveis de potência do motor 2.2 Diesel, com 160, 190 ou 210 cavalos, sendo que a tecnologia de tração integral Q4 surge sempre associada às duas versões mais potentes. O motor 2.0 Turbo, a gasolina, é proposto com 200 ou 280 cavalos, sempre associado ao sistema Q4.

Os dois modelos têm sido regularmente distinguidos com inúmeros prémios internacionais, sendo a epítome da desportividade Alfa Romeo representada pelas respetivas versões desportivas Quadrifoglio com motor V6 2.9 litros de 510 cavalos.

De forma a promover uma projeção de imagem de marca de qualidade e fiabilidade, marcando a sua posição no seio do segmento premium, a Alfa Romeo passa a propor uma garantia de 5 anos, sem limite de quilómetros, para os novos Giulia e Stelvio MY22.