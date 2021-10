Alfa Romeo lança a sua primeira campanha global

A Alfa Romeo está a lançar a sua primeira campanha de comunicação global nos Estados Unidos.

Após a estreia nas redes sociais da marca, o anúncio irá para o ar nas redes de televisão dos EUA no domingo, dia 24 de outubro, durante o Grande Prémio de Fórmula 1, a realizar em Austin, Texas, no famoso Circuito das Américas (COTA).

A campanha é uma interpretação dos meios de comunicação da Alfa Romeo; inspira-se em novos valores e num novo conceito de ligação à marca, que vai muito além das especificações técnicas dos automóveis. Conduzir um Alfa Romeo é uma experiência sensorial única, destinada a imbuir o condutor de emoções profundas.

A comunicação já não se concentra apenas no desempenho: a competição permanece no ADN da marca, mas o que importa são as emoções inspiradas pela condução de um Alfa Romeo. Sensações viscerais, únicas na sua intensidade, típicas de pessoas que amam a vida e uma abordagem ousada à mesma, bem como todos os valores de sempre da Alfa Romeo.

Uma campanha global que fala sobre o poder inclusivo de uma marca que pode inspirar emoções universais, partilhada em todo o mundo. Conduzir um Alfa Romeo torna-se, portanto, numa experiência envolvente no quotidiano, na cidade ou fora dela, apenas por prazer ou simplesmente para as deslocações diárias.

A cativante campanha foi desenvolvida pela TRG (The Richards Group), uma agência independente de Dallas, e foi dirigida por Salomon Ligthelm, um conhecido diretor que há muitos anos trabalha com algumas das maiores celebridades do panorama musical internacional, bem como com algumas das maiores marcas premium do setor automóvel e não só. O Diretor de Fotografia foi Daniel Bouquet, que trabalhou anteriormente no “The Sound of Metal”, um filme nomeado para os Óscares de 2021. A banda sonora consiste no arranjo de “Vltava” (“The Moldau”), da autoria de Flavio Ibba, de “Má vlast” (“O Meu País”), de Smetana.