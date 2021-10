Alfa Romeo apresenta dois novos modelos

Os novos Alfa Romeo Giulia e Stelvio ‘6C Villa d’Este’ fizeram a sua estreia inspirando-se no inestimável património da marca e personificando a sua elegância. Ambos os modelos apresentam um conteúdo técnico e estético específico, nomeadamente a pintura histórica em vermelho Etna de três camadas, uma referência ao original de 1949.

A nova versão de edição limitada é inspirada, nas suas cores e elementos de design, pela elegância do modelo 6C 2500 SS Coupé produzido pela Alfa Romeo nos anos 40, uma autêntica obra-prima da arte automóvel do século XX. Na edição de 1949 do Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, este automóvel ganhou o “Referendum Grand Prix” – o prémio diretamente atribuído pelo público, tornando-o, eternamente, sinónimo do espírito do evento.

Uma série especial exclusiva, repleta de equipamento

Entramos assim numa sala de estar em movimento, equipada com as melhores características técnicas Alfa Romeo, resultando em prazer e conforto de condução, tanto para o condutor como para os passageiros. Está disponível uma vasta gama de motores. O Giulia está equipado com o motor 2,2 litros turbo Diesel de 190 cv ou com o motor 2,0 litros turbo, a gasolina, com 200 cv, ambos com tração traseira. O Stelvio recorre ao motor 2,2 litros turbo Diesel de 210 cv ou ao propulsor 2,0 litros turbo, a gasolina, com 280 cv, ambos associados à tração integral. Todas as motorizações com quatro cilindros em alumínio e com veio de transmissão em fibra de carbono, acoplados a uma transmissão automática de 8 velocidades. Para além da pintura, a série especial destaca-se pelos frisos cromados em redor das janelas e pelas jantes de liga leve de 21 polegadas do Stelvio, com design de cinco círculos, sendo de 19″ no Giulia. No interior, os bancos reguláveis eletricamente, com função de aquecimento, em pele bege de primeira qualidade são bordados com a designação ‘6C Villa d’Este’ nos encostos de cabeça dianteiros. O tablier destaca-se igualmente pelos seus bordados e pela sua silhueta. As patilhas em alumínio para controlo da transmissão, na coluna de direção, são propostas de série. Naturalmente, também estão disponíveis sistemas ADAS de nível 2, a câmara de visão traseira com grelha dinâmica, os sensores dianteiros e traseiros, o carregador sem fios e a porta traseira com abertura automática.

O trabalho artesanal e a atenção ao detalhe

O 6C 2500 SS ‘Villa d’Este’ foi um dos últimos modelos Alfa Romeo produzidos com um chassis de longarinas, distinto da carroçaria. Foram apenas produzidos 36 exemplares, cada um diferente dos outros, construídos à medida, de acordo com os desejos do cliente e com a inspiração dos designers de carroçarias. Um exemplo ideal do know-how Italiano, do trabalho artesanal inimitável e da atenção ao detalhe, tudo o que continua a ser visto nos modelos Alfa Romeo, para exprimir os seus valores de requinte e distinção Made in Italy.

Uma localização icónica que faz parte da história da marca

O laço entre a Alfa Romeo e Villa d’Este começou com a profunda ligação entre Milão – a terra-natal da Alfa Romeo – e o Lago de Como, há muito tempo a sala de visitas da aristocracia daquela cidade e uma montra para a excelência Italiana em todo o mundo. Esse mesmo laço resistiu ao teste do tempo e permanece forte até aos dias de hoje. Mesmo quando o foco do mundo automóvel se deslocou para a produção em massa e o Concorso d’Eleganza se tornou numa brilhante memória de uma época que nunca mais seria vista, Villa d’Este emprestou o seu fascínio a sessões fotográficas, eventos, apresentações e reuniões, onde múltiplos automóveis clássicos e concepts da marca do Biscione receberiam prestigiadas distinções.

Apelo contínuo

Tal riqueza de características e significado exigia um meio de difusão adequado: um novo anúncio para esta série especial. Concebido pela produtora Mercurio e dirigido por Marco Gentile, o anúncio une o passado e o presente para afirmar a sua ligação e sublinhar a contínua grande sensação de conduzir um Alfa Romeo.