eu alfa

tu ómega

o princípio e o fim

do (nosso) universo

o mega ou om ego egomet

o som do cosmos em ti

do amor como resposta ao caos

de toda a realidade

e de todos os sonhos em nós

da minha omnisciência

da tua clarisapiência

do nosso amor

eterno e infinito

om omkara

a alma a pureza a verdade o amor

como desde os Vedas antigos

e no Bhagavad Gita do Mahabharata

às tuas Mensagens de Vida

e todos os textos sagrados

do mundo.

JLC25052020