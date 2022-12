Alexandra Reis já não é secretária de Estado do Tesouro

A secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, apresentou o pedido de demissão, solicitado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, divulgou a tutela.

“Tomei esta decisão no sentido de preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses”, pode ler-se na nota do ministério.

Medina explica ainda que o seu ministério deve permanecer “um referencial de estabilidade, de autoridade e de confiança dos cidadãos”. “São valores fundamentais à boa condução da política económica e financeira e à direção do setor empresarial do Estado”, acrescenta, agradecendo o trabalho desempenhado pela secretária de Estado.