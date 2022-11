Alerta na defesa: Nuno Mendes com problemas físicos

Nuno Mendes falhou esta terça-feira o treino da seleção portuguesa, que prossegue com a preparação para a estreia no Grupo H do Mundial2022 diante do Gana.

O lateral esquerdo dos franceses do Paris Saint-Germain, não subiu ao relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha, devido a dores musculares, tendo ficado pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação.

De resto, nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o selecionador luso, Fernando Santos, contou com os restantes 25 convocados, que foram divididos em três pequenos grupos, para a realização de exercícios com bola.

Já os guarda-redes Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá fizeram trabalho específico junto de uma das balizas.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, para a primeira jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo.

Seguir-se-ão os confrontos com o Uruguai, em 28 de novembro, às 22h00 (19h00), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro, pelas 18h00 (15h00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.