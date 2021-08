Alentejo promove-se na Alemanha

As Associações Empresariais Alentejanas de Beja (NERBE), de Évora (NERE) e a de Portalegre, com o alto patrocínio do Consulado de Portugal em Düsseldorf, organizam um evento intitulado “Alentejo Gourmet”, que promoverá produtos selecionados daquela província, preparados pelo chef português Miguel Laffan (uma estrela Michelin), no dia 31 de agosto, pelas 18 horas, no restaurante Cave Tapas, situado na Erkrather Strasse 218b, em Düsseldorf, na Alemanha.

Esta ação faz parte de um projeto de promoção de produtos alentejanos no mercado alemão – Alentejo Global Export – que promove vários produtores portugueses daquela região à feira Genuss Gipfel, em Colónia, mas também integra duas apresentações de vinhos e gastronomia alentejana em Düsseldorf.

Haverá um road show “Alentejo Global Export” que permanecerá durante 3 dias a promover os produtos alentejanos no restaurante Frango Português e no 30 de agosto, segunda-feira, um jantar institucional às 20:30, e o seguinte, acima referido, sob o alto patrocínio da cônsul-geral de Portugal em Düsseldorf, Lídia Nabais, na Cave Tapas às 18 horas de dia 31 de agosto, terça-feira.

Para mais informações e participação nestes eventos contacte Miguel Corais (e-mail: [email protected] / telemóvel: +351 927 817 108) ou João Coelho (e-mail: [email protected] / telemóvel: +351 967 591 597).

