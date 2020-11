“Alentejo ensemble” comemora cante alentejano em França

Após três anos de preparação, é lançado esta semana um CD digibook intitulado “Alentejo ensemble”.

O CD é apresentado em primeira mão esta quinta-feira na emissão “BOM DIA dá música” e colocado à venda a partir de sexta-feira, dia 20 de novembro.

Para comemorar o sexto aniversário do Cante Alentejano como Património Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco, o grupo internacional Rancho de Cantadores de Paris edita um álbum de introdução ao Cante Alentejano contemporâneo.

Este CD conta com a participação de 16 artistas e grupos emblemáticos, demonstrando a pluralidade de uma tradição que vive tanto das referências do passado como do sincretismo cultural e artístico do presente.

Introduzindo o Cante em França, os textos das 160 páginas do digibook foram redigidos em português por Carlos Balbino, e traduzidos em francês por Marie Odile Thiry-Duarte.

As ilustrações e o desenho gráfico foram elaborados por Anna Turtsina, e as fotografias por Ana Baião. O álbum contém igualmente com os testemunhos dos coordenadores Mariana Cristina (Ceifeiras de Pias) e Filipe Pratas (Ganhões de Castro Verde). O prefácio é assinado por Salwa El-Shawan Castelo-Branco.

O disco é inteiramente produzido pela Compagnie des Rêves Lucides, associação francesa de interesse geral dirigida pelo alentejano Carlos Balbino, que faz igualmente a distribuição no estrangeiro.

A distribuição portuguesa é assumida pela Compact Records.