Alentejo é a primeira região portuguesa a ter Agenda Digital

A capacitação dos mais novos para a programação informática e dos idosos para utilizarem as novas tecnologias é uma das áreas de trabalho da Agenda Digital do Alentejo, a primeira região nacional com esta ferramenta estratégica.

“A Agenda Digital do Alentejo é uma estratégia de visão regional para todos os processos de digitalização que a região vai ter de acompanhar”, explicou Cármen Carvalheira, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

A responsável, que ocupa uma das vice-presidências da CCDR do Alentejo, falava aos jornalistas, esta tarde, à margem da sessão de apresentação da Agenda Digital, em Évora.

Questionada pela agência Lusa, Carmen Carvalheira disse que o Alentejo é a primeira região do país com esta estratégia regional, assente na digitalização.

“A digitalização é um pilar vertical de governação, o que significa que vai ter que abranger todas as áreas de governação da região”, disse, frisando que “por esse motivo é que ela [Agenda Digital] é tão importante”.

A ferramenta foi hoje apresentada, mas “o trabalho começa no dia a seguir”, realçou a vice-presidente da CCDR, indicando que há “um conjunto de trabalhos que podem e devem começar em breve”.

“É muito importante que aqui esteja considerada a digitalização de tudo o que são entidades públicas, a digitalização no sentido de capacitar as pessoas. A agenda tem de garantir que não deixará ninguém para trás”, avisou.

O objetivo passa por “capacitar os mais jovens” até “aos mais idosos, independentemente do sítio onde vivam, onde estão, das suas condições, inclusive do seu interesse”, argumentou.

A CCDR, a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL), que vai liderar a Agenda Digital, e as entidades parceiras desta ferramenta é que vão ter que “mobilizar e cativar o interesse das pessoas para aprenderem mais”, destacou Carmen Carvalheira.

Em termos práticos, por exemplo, vão arrancar “dois projetos de capacitação”, um deles dirigido aos mais novos, “para lhes ensinar programação”, indicou, precisando que a iniciativa pretende que aprendam programação “como uma nova linguagem”.

No outro, as entidades envolvidas na Agenda Digital estão a procurar “perceber qual é a melhor forma de criar um grande projeto de capacitação para os mais idosos”, na área das novas tecnologias e da digitalização.

“Os mais idosos têm diversas características, porque há uns que estão institucionalizados, há outros que já estão mais habilitados, outros menos, mas a ideia é conseguirmos chegar a todos” e “dotá-los de capacidades para que o telemóvel, por exemplo, seja uma ferramenta fácil de usar”, afirmou.

Segundo a CCDR do Alentejo, a Agenda Digital tem como missão estratégica o desenvolvimento do ecossistema digital e tecnológico da sociedade e das empresas, como alavanca para o desenvolvimento regional do território de forma integrada e sustentável, em simbiose com as tradições e o património cultural e natural que caracterizam o Alentejo.