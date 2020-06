Alemão suspeito do desaparecimento de Maddie McCann

A polícia britânica identificou um cidadão alemão, suspeito do desaparecimento da menina inglesa na Praia da Luz, no Algarve.

A informação está a ser avançada pela imprensa britânica depois de a Metropolitan Police ter publicado um vídeo com pormenores sobre um homem de 43 anos – que na altura teria 30 – e que estava no Algarve quando Madeleine McCann desapareceu.

O homem circulava numa carrinha Volkswagen e num Jaguar. A polícia procura ainda pistas ligadas a dois números de telemóveis portugueses.

Veja o vídeo do apelo da polícia:

#MadeleineMcCann | Significant Investigative Update

Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine’s disappearance & phone numbers relevant to investigation.

📽️ | DCI Cranwell appeals for public assistance

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2020