Alemanha volta a ser escolha dos turistas portugueses

Com a estabilização da crise pandémica, os portugueses voltam a viajar para Alemanha, o que se traduz num aumento de 7,9% de viagens face ao ano de 2021.

Ulrike Bohnet, diretora do Turismo Alemão para Portugal e Espanha, apresentou em Lisboa, no passado dia 7 de abril, a atualidade turística e a campanha promocional elaborada para o ano corrente.

De acordo com a World Tourism Organization, em 2019 a Alemanha era o nono destino turístico a nível mundial, com 89 milhões de dormidas. Tal como aconteceu por todo o mundo, devido à pandemia estes números desceram drasticamente.

O decréscimo das dormidas de portugueses é, no entanto, menor, com uma diminuição de 59,9% em 2020, e em 2021 pode afirmar-se que se iniciou uma recuperação, com um aumento de 7,9% face a 2020, o que correspondeu a um total de 223.719 dormidas.

Entre os destinos preferidos pelos portugueses destacam-se o estado da Baviera, seguindo-se Berlim, Hesse e Baden-Württemberg, com atrativos como a Floresta Negra e o Lago Constança.

Ao longo de 2021 foi-se registando um aumento das dormidas de portugueses na Alemanha, sobretudo em maio e junho (neste último mês 16.512), agosto e setembro (27.441 em setembro) e outubro e novembro (com o valor a atingir 33.516 dormidas).

Dezembro registou um decréscimo, que se deverá ao facto de, devido à situação pandémica, a temporada de mercados de Natal ter sido maioritariamente suspensa.