Alemanha: um português entre os mais inteligentes do mundo

A pequena cidade chamada Aschaffenburg na região administrativa da Baixa Francónia do estado da Baviera foi palco de um encontro de pessoas com alto quociente de inteligência. Nome do evento: egg999.

Mais de 60 pessoas pertencentes à TNS – Triple Nine Society (a sociedade de alto QI mais restrita do mundo) juntaram-se num fim de semana divertido, de partilha de conhecimento, de descontração e, acima de tudo, de oportunidade de se debater e trocar ideias com os seus pares. E desengane-se quem achar que estas reuniões são chatas, pois, pelo contrário houve momentos bem divertidos. Entre palestras sobre coisas inteligentes até à importância do bordado japonês para plasticidade cerebral e uma maior concentração, houve karaoke, música clássica e rock, brindes com champagne e muitos workshops divertidos.

As pessoas que aqui se juntaram têm em comum a sua genialidade, mas divergem em áreas de interesse e histórias de vida o que torna este tipo de encontro um poço sem fundo em oportunidades de partilhas e trocas de ideias de forma fluída e ferventes em conhecimento.

Fabiano de Abreu, neurocientista luso-brasileiro, também membro da TNS, marcou a sua presença referindo que o que mais apreciou foi a partilha saudável sem nenhum raio de competição ou comparação. Inclusive conheceu pessoas com as quais firmou conexão e espera vir a manter contato, caso de Marie Bellot, francesa que também trabalha num campo relacionado à neurociência. Como referiu Abreu, “Todos são inventores, pode ser de fórmula ou não, mas inventores de ideias criativas. Todos são lógicos, mas nem todos gostam de matemática ou jogar xadrez. Aliás, não vi ninguém jogar. Todos aprendem idioma fácil, mas nem todos falam várias línguas. Somos livres, aprendemos e fazemos o que temos vontades. Seja num laboratório ou cortando relva.”.

Jeanne Prickett, uma diretora escolar americana que sentiu a necessidade de aprender uma nova língua apenas para comunicar melhor com a comunidade hispânica, sendo a primeira da região onde ensina, ou então Ulf Pralle, empresário alemão que não suporta fazer tarefas repetitivas, mas que considera ser capaz de fazer com que as pessoas mostrem a sua melhor versão. Outra das pessoas presentes foi Viviane Müller (alemã e chilena) que trouxe à conversa a importância das escolas diferenciadas. Ela referiu que as escolas especiais para superdotados na Alemanha são eficientes. Que o método é totalmente diferente das demais escolas. Que as crianças aprendem desde cedo na prática o que fazem os adultos. Por exemplo, teve uma obra próximo à escola e tudo o que foi feito na obra foi feito pelas crianças. Desde o material a comprar, como usar, cálculos das medidas, até mesmo os valores gastos e impostos. Cada detalhe feito pelas crianças de 11 anos de idade.

Thorsten Heitzmann, suíço/alemão, organizador do evento e presidente da Triple Nine Society, refere que este é um dos eventos mais importantes e promissores para pessoas de alto QI mas que, o mais importante é conseguirem partilhar ideias de forma livre e feliz. Estar em contacto com pessoas que conseguem terminar os nossos pensamentos e interessam-se genuinamente pelas nossas ideias.

