Alemanha: resultados finais dão 36% ao PS

Na Alemanha, onde estavam inscritos para votar 76.057 portugueses, enviaram o seu voto 10.962 eleitores, pouco mais de metade da participação inicial na votação que foi anulada.

O PS obteve 36,94% dos votos (contra 42,69% em janeiro), seguido pelo PSD com 16,24 (contra 25,83%).

O Chega conseguiu o terceiro lugar com 5, 82%. Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN ficaram todos abaixo dos 4% na Alemanha, embora em Berlim o BE seja a segunda força política com mais de 10%.

Os votos nulos atingem mais de 20%, sendo provavelmente relativo a boletins enviados sem cópia de cartão do cidadão.

Apenas 14,4% dos inscritos votaram na repetição das eleições legislativas na Europa. Recorde-se que em janeiro, quase um quarto dos portugueses da Alemanha tinham enviado o seu voto.

No momento em que falta apurar os resultados de seis consulados, O PS já garantiu os dois deputados pela Europa.

Veja aqui os resultados completos para a Alemanha: