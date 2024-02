Alemanha registou queda nas importações e exportações

As exportações da Alemanha caíram 1,4% em 2023, enquanto as importações desceram 9,7%, informou a agência federal de estatística alemã (Destatis).

Em 2023, foram exportadas mercadorias no valor de 1,56 biliões de euros e as importações ascenderam a 1,35 biliões de euros, deixando a balança comercial com um saldo positivo de 209.600 milhões de euros.

Em dezembro, segundo dados ainda provisórios, as exportações caíram 4,6% e as importações 6,7% em relação ao mês anterior.

Em comparação com dezembro de 2022, as exportações caíram 4,6% e as importações 12,4%.

Em dezembro, o valor total das exportações foi de 125.300 milhões de euros e as importações ascenderam a 103.100 milhões de euros, resultando num excedente comercial de 22.200 milhões de euros.

As exportações para os países da UE ascenderam a 65.700 milhões de euros em dezembro, enquanto as importações destes países atingiram 54.300 milhões de euros.

Em comparação com o mês anterior, as exportações para a UE diminuíram 5,5% e as importações 7,4%.

As exportações para países não pertencentes à UE atingiram 57.800 milhões de euros em dezembro e as importações destes países atingiram 48.800 milhões de euros.

Em comparação com novembro, as exportações para estes países diminuíram 3,5% e as importações destes países 5,9%.