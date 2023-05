Alemanha recruta em toda a Europa

Há uma agência alemã especializada no recrutamento de pessoal, alemão e estrangeiro, interessada em fazer parcerias com empresas europeias “confiáveis” no setor de recrutamento, para estabelecer acordos de serviços com o objetivo de recrutar mão de obra para os seus clientes no mercado alemão.

Estão em causa profissionais de vários setores de atividade entre os quais cuidados de saúde, engenharia, indústria alimentar, produção, fabrico, administração pública, tecnologia da informação ou logística. A empresa, uma das principais agências de recrutamento da região, com escritórios em toda a Alemanha, pretende estabelecer um acordo comercial e/ou um acordo de outsourcing.

Com o recrutamento transfronteiriço a tornar-se cada vez mais relevante para garantir as necessidades de pessoal em todo o mundo, a agência está interessada em colaborações de longo prazo com agências semelhantes (de recrutamento) em toda a Europa, a fim de satisfazer a sua procura de trabalhadores qualificados. É importante que os trabalhadores possam deslocar-se para a Alemanha e trabalhar ao abrigo do regulamento da União Europeia relativo à liberdade de circulação.

Com muitos anos de experiência em gestão de recursos humanos e recrutamento, a agência domina os requisitos legais para estrangeiros os profissionais estrangeiros trabalharem na Alemanha. Como mais-valia, oferece apoio próximo aos estrangeiros através do seu próprio centro de acolhimento – desde a procura de alojamento adequado até à procura de alojamento oficial nomeações para cargos públicos, reconhecimento de qualificações e integração no novo local de trabalho.

A fiabilidade dos potenciais parceiros, que devem estar habilitados para encontrar candidatos que estejam dispostos a trabalhar na Alemanha, é fundamental para a agência.