Alemanha recebe Gisela João

Treibhaus, na Alemanha, é o palco de abertura da digressão da fadista portuguesa Gisela João.

A digressão que começa no dia 28 de abril, passará por vários estados da Alemanha, dois concertos em Portugal e terminará em Munique dia 4 de junho.

Gisela João viu recentemente reconhecido o fruto do seu trabalho desenvolvido ao longo de 2021, com três nomeações aos Prémios Play nas mais importantes categorias da cerimónia: Melhor Artista Feminina, Melhor Álbum e Melhor Álbum Fado.

Lançado a 9 de abril de 2021, o álbum intimista de Gisela João, entrou diretamente para o primeiro lugar do top nacional de vendas. Sucessor de “Nua” (2016) e “Gisela João” (2013), “AuRora” é o primeiro álbum de Gisela João a apresentar, essencialmente, canções originais, onde a artista se estreia como letrista e compositora.

Depois do regresso aos palcos dos Coliseus de Lisboa e Porto na apresentação de “AuRora” em novembro, Gisela João estreou-se no COLORS, uma das mais importantes e prestigiadas marcas internacionais de música, numa reinterpretação ultra minimal de “Louca”. A curadoria de COLORS nesta performance segue a linha estética intimista que lhe é tão própria, colocando Gisela João na restrita lista de artistas contemporâneos mais criativos e originais em todo o mundo.

“’AuRora’ é um espantoso rasgo de luz, com sons estranhos colocados e doseados com pinças. É Gisela a abrir o seu caminho, sem deixar que a tradição se esfume no retrovisor. Nunca foi tão justo dizer que este é o fado de Gisela João. Este não é de mais ninguém.”, declara Gonçalo Frota ao jornal Público.

Todas as informações sobre os concertos podem ser encontradas na página oficial da cantora.

