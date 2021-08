Alemanha quer cada casa com telhado solar

Na cidade de Waiblingen (Baden Wurtenberg, Alemanha) com 55.000 habitantes, os telhados solares têm sido obrigatórios, para novos edifícios residenciais na área urbana, desde 2006.

Agora o governo do Estado Baden-Wuerttemberg quer que todas as casas novas sejam equipadas com sistemas de energia solar, a partir de 1 de Maio de 2022 e as casas sujeitas a “renovação fundamental do telhado” até 2023.

Em Hamburgo e Berlim, os sistemas já são obrigatórios. A obrigação é de instalar um sistema solar no telhado para água quente ou para a produção de electricidade solar.

O presidente da Baviera, Söder (CSU), quer ver esta prática obrigatória a nível nacional.

O Estado disponibiliza subsídios ao investimento para a energia fotovoltaica num máximo de 250 euros por kWp para uma dimensão de sistema até 100 kWp e um máximo de 200 euros por kWp para uma dimensão de sistema superior a 100 kWp e até 500 kWp.

Prevê-se que os investimentos se amortizem num espaço de 10 anos.

António da Cunha Duarte Justo