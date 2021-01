Alemanha prolonga confinamento até ao Dia dos Namorados

A chanceler Angela Merkel e os governadores dos 16 estados da Alemanha decidiram esta terça-feira prolongar o confinamento em vigor até meados de fevereiro e receiam que as recentes mutações da covid-19 aumentem o número de casos.

A taxa de infeção naquele país estabilizou-se nos últimos dias, o que pode significar que as restrições em vigor estão a ser eficazes na redução dos contágios.

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças na Alemanha registou hoje 11.369 novos casos do novo coronavírus e 989 mortes, o que sobe para 47.622 o número total de óbitos, noticía a agência AP.

No entanto, o aumento de novas infeções na Grã-Bretanha e Irlanda, que estarão relacionados com uma variante do vírus mais contagiosa, deixou as autoridades alemãs preocupadas com a hipótese desta mutação se espalhar rapidamente, caso as medidas não fossem prolongadas ou mesmo endurecidas.

Merkel e os governadores já agendaram para a próxima semana uma nova reunião.

“Todos os nossos esforços para conter a propagação do vírus estão a enfrentar uma séria ameaça”, realçou a chanceler alemã, em declarações aos jornalistas em Berlim, referindo-se à nova mutação da covid-19.

Além de prolongar o encerramento dos restaurantes, lojas e escolas até 14 de fevereiro, as autoridades acordaram também em exigir à população a utilização das máscaras FFP2 ou KN95, consideradas mais eficazes, nos transportes públicos e nas lojas.

As autoridades pretendem ainda exigir aos patrões que permitam o teletrabalho aos empregados, sempre que possível, para evitar contágios em contexto de trabalho.

O governador do Estado da Saxónia, Michael Krretschmer, região que até recentemente registava os maiores índices de infeção no país, destacou que é importante reduzir ainda mais o número de novos casos.

“Atualmente vemos na Grã-Bretanha o que acontece quando há uma mutação, os números explodem”, sublinhou, em declarações ao canal noticioso ‘ntv’.

Os profissionais de saúde têm exigido um prolongamento ou mesmo o endurecimento das medidas de confinamento, visto que muitos hospitais ainda se encontram no limite, com as unidades de cuidados intensivos sobrelotadas em alguns pontos do país.

“As medidas atuais para limitar os contatos sociais parecem estar a surtir efeito”, apontou a responsável da associação de médicos Marburger Bund, Susanne Johna, em declarações à agência de notícias DPA.