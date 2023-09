Alemanha proibe grupo neonazi

A Alemanha proibiu o grupo “Hammerskins Germany” que defende e propaga a “teoria racial baseada na ideologia nazi”, anunciou esta terça feira o Governo Federal alemão.

Na terça-feira, foram efetuadas buscas em dez regiões da Alemanha, visando 28 apartamentos pertencentes a membros da organização, de acordo com um comunicado de imprensa do Ministério do Interior (equivalente ao Ministério da Administração Interna).

A proibição aplica-se igualmente às secções regionais e à organização “Crew 38”, também com base numa lei que rege as associações.

A Alemanha está a desferir “um duro golpe contra o extremismo de direita organizado”, declarou a ministra do Interior, Nancy Faeser, no mesmo comunicado.

“Estamos a pôr termo às atividades desumanas de uma associação neonazi internacionalmente ativa (e presente) na Alemanha”, acrescentou.

Esta é a vigésima proibição imposta pelo Governo de Berlim a uma organização de extrema-direita na Alemanha.

O grupo “Hammerskins Germany” é uma ramificação do movimento “Hammerskins Nation”, fundado em 1988 nos Estados Unidos.

​​​​​​​A secção alemã, que conta com 130 membros, desempenha um “papel de liderança no contexto da extrema-direita na Europa”, sublinha-se na mesma nota do ministério.

​​​​​​​A propagação de uma teoria racial baseada na ideologia nazi está no centro das atividades do grupo, através de concertos, da difusão de gravações e da venda de objetos antissemitas.

Os membros do grupo – em todo o mundo – referem-se a si próprios como “irmãos” e consideram-se a “elite skinhead” de extrema-direita.

A Alemanha elevou o terrorismo de extrema-direita ao topo da lista de ameaças na sequência de vários atentados, nomeadamente uma tentativa de ataque contra uma sinagoga em Halle, no leste do país, em outubro de 2019, e um outro ataque com motivações raciais em Hanau, perto de Frankfurt, em fevereiro, que fez nove mortos.