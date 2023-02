Alemanha: preços altos impulsionam lucros de grandes empresas

Apesar da alta inflação, a economia alemã alcançou um recorde de exportação em 2022. Exportou um valor total de 1,564 bilhões de euros (mais 14,3% do que em 2021).

As importações para a Alemanha aumentaram devido aos altos preços da energia. As importações foram de 1.488,1 bilhões (+ 24,3% do que no ano anterior).

O superávit de exportação neste ano foi de 76 bilhões de euros; em 2021 tinha sido 100 bilhões.

O Deutsche Bank, em 2022 teve o maior lucro em 15 anos. O lucro antes dos impostos aumentou para 5,6 bilhões de euros.

As multinacionais registam lucros mastodônticos difíceis de justificar moralmente quando se vai às compras e se depara com preços horrendos.

O povo paga os custos da guerra!

António CD Justo