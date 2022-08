Alemanha pede gasoduto a partir de Portugal

Olaf Scholz pede a criação de um gasoduto a partir da Península Ibérica, que passe por Portugal. O chanceler já levou o tema a reuniões com Portugal, Espanha, França e a Comissão Europeia.

A Alemanha pode vir a ter um novo gasoduto para além do Nord Stream a abastecer o país. O chanceler refere que o país está determinado a defender a solidariedade europeia, como refere a CNN Portugal.

Scholz referiu em conferência de imprensa que um gasoduto vindo de Portugal “diminuiria enormemente a dependência que verificamos na atual situação”. Enquanto que a Alemanha, a República Checa ou a Bulgária dependem fortemente do gás russo, para Portugal isso representa apenas 10% do total.

O canal português refere também a possibilidade que Portugal defende há muito tempo de tornar o Porto de Sines numa porta europeia para o gás dos EUA. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia que a discussão sobre esta alternativa tem sido reforçada por António Costa.

No ano passado, cerca de 155 mil milhões de metros cúbicos de gás russo chegaram à Europa. Bruxelas tenciona reduzir esse número para dois terços. “A União Europeia deve lidar com estes tempos difíceis com solidariedade, algo com o qual me comprometo explicitamente”, concluiu Scholz.

