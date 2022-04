Alemanha: património mundial, celebrações e novos museus

Na conferência de imprensa da “Oficina Nacional Alemã de Turismo”, no início do mês de abril, foi apresentada a atualidade turística alemã, desde os lugares declarados como património nacional às celebrações mais emblemáticas e novos espaços de cultura.

A Alemanha conta com 51 lugares declarados como Património Mundial da UNESCO, o que confere o estatuto de primeiro destino cultural na Europa eleito pelos europeus, de acordo com as declarações feitas à imprensa na conferência.

A título de exemplo, a cidade hanseática de Lübeck, que este ano celebra o 35.º aniversário do seu centro histórico como Património Mundial da UNESCO. As celebrações serão a 5 de junho e, entre 10 e 12 do mesmo mês, a cidade é palco do HanseKulturFestival.

Wismar e Stralsund, também cidades hanseáticas, celebram os 20 anos da sua inclusão conjunta na lista do Património Mundial da UNESCO. Até à data, 45 eventos, entre março e dezembro, assinalaram as celebrações. Nos eventos há visitas guiadas, concertos, concursos, exposições, conferências, leituras, representações teatrais e cinema. O lema do festival é “Duas cidades, um património”.

Em Leipzig celebra-se o 175.º aniversário da morte do compositor Felix Mendelssohn Bartholdy. Paralelamente, a Casa-Museu Mendelssohn celebrará o seu 25.º aniversário a 31 de outubro. O ano festivo começou a 3 de fevereiro e terminará com o festival de Mendelssohn, que irá acontecer de 31 de outubro a 6 de novembro.

A celebração da Paixão de Cristo em Oberammergau, na Baviera, trata-se de uma tradição com 400 anos, realizando-se num dos maiores cenários ao ar livre com auditório coberto. Ocorre a cada dez anos, mas devido à pandemia, a edição de 2020 teve de ser adiada para 2022. De 14 de maio a 2 de outubro de estão previstas 103 representações.

Há também novos museus a conhecer na Alemanha. Inaugurado recentemente, o MOMEM, em Frankfurt, é exclusivamente dedicado à música eletrónica. O museu da Bíblia, no centro de Nuremberga, junto à igreja de S. Lorenz, detém os achados arqueológicos do vicariato histórico. Este museu oferece novas perspetivas bíblicas e tem mais de 450 metros quadrados.

Com previsão de inauguração para o próximo outono, em Berlim, no bairro artístico Tacheles, Fotografiska é uma sucursal do célebre museu sueco de fotografia. Em 5.500 metros quadrados serão expostas obras de fotógrafos de renome mundial e também haverá lugar para eventos culturais e intercâmbio.