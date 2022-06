Alemanha não deu hipótese e goleou Itália por 5-2

A contar para a Liga das Nações, a Alemanha superiorizou-se fortemente à Itália. O jogo chegou a estar 5-0.

Mönchengladbach recebeu o duelo entre a Alemanha e a Itália. As duas equipas tinham-se defrontado há pouco mais de uma semana, em Bolonha, num jogo empatado a uma bola.

Desta vez, não houve dúvidas de quem seria o vencedor. No fim da primeira parte, o marcador já dava 2-0 para os germânicos. Aos 10 minutos, Kimmich inaugurou o marcador; e na compensação, Gündogan não falhou um penálti.

A segunda parte contou com os restantes cinco golos da partida. Thomas Müller aumentou a diferença do jogo aos 51 minutos, e Timo Werner bisou em apenas dois minutos. Aos 68 encostou à baliza depois de uma boa jogada alemã, e aos 69 aproveitou um erro do guarda-redes Donnarumma para voltar a marcar.

A Itália ainda reduziu de 5-0 para 5-2, mas sem muita esperança de conseguir vencer o jogo. Gnonto marcou aos 78 minutos, e Bastoni marcou já depois do fim da compensação.

A dois jogos do fim da fase de grupos, a Alemanha está em segundo lugar, com menos um ponto que a Hungria. Já a Itália está em terceiro, com mais três pontos que a Inglaterra.