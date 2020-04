Alemanha limita medidas de confinamento

A Alemanha regista um total de 139.897 casos diagnosticados e cerca de 88 mil curados e dá, a partir desta segunda-feira, os primeiros passos no relaxamento das medidas de contenção.

De acordo com os dados oficiais do Instituto Robert Koch, a Alemanha registou nas últimas 24 horas um aumento de 2.458 casos em relação ao dia anterior, e mais 2.700 pessoas curadas.

O número total de vítimas mortais chega agora às 4.294, uma subida de 184 nas últimas 24 horas.

Esta segunda-feira reabrem espaços comerciais que tenham até 800 metros quadrados, numa tentativa de regresso à normalidade, depois de as medidas de restrição da pandemia de covid-19 terem sido impostas em todo o país a 23 de março.

O primeiro caso na Alemanha foi reportado a 27 de janeiro e a propagação da doença tem assumido diferentes proporções nos 16 estados federados, com a Baviera, a maior região, a registar mais infeções e um maior número de óbitos.

As medidas restritivas assumidas também têm sofrido variações em cada estado. Por exemplo, já a partir desta segunda-feira, as máscaras vão passar a ser obrigatórias no estado da Saxónia nos transportes públicos e supermercados. Todos os agentes da polícia da região vão passar também a usar este instrumento de proteção.

O ministro da economia, Peter Altmaier, pediu este domingo, numa entrevista divulgada no “Bild am Sonntag” calma a todos os líderes regionais, alertando para a necessidade de uma resposta conjunta.

“Se mantivermos a calma agora, podemos evitar um segundo bloqueio. É por isso que a ação conjunta dos governos federal e estadual é tão importante”, sublinhou Altmaier.