Alemanha já está qualificada para o Mundial2022

Os germânicos precisavam de ganhar na Macedónia e esperar que a Arménia não derrotasse a Roménia para garantirem, de imediato, o passaporte para o Qatar. E foi o que sucedeu.

A Alemanha ganhou por 4-0, mas os golos só chegaram na segunda parte. Havertz (50’) abriu o ativo, Timo Werner bisou (70’ e 73’) e Musiala (84’) fechou as contas.

Já a Arménia perdeu (2-1) na Roménia, resultado que deixa tudo em aberto na luta pelo 2º lugar do Grupo J, que dá acesso ao playoff.

A duas jornadas do fim, a Alemanha lidera o grupo (21 pontos) e a Roménia está no 2º lugar com 13 pontos, enquanto Macedónia (3º) e Arménia (4º) somam 12 pontos. A Islândia (5º, 8 pts) ainda não está matematicamente fora, ao contrário do Liechtenstein, 6º e último, com 1 ponto.