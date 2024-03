Alemanha despenaliza posse e cultivo de canábis

A posse e o cultivo doméstico de canábis serão descriminalizados na Alemanha a partir de 1 de abril, depois de uma lei ter sido aprovada esta sexta-feira no Bundesrat, a câmara dos estados federais.

Adultos com mais de 18 anos poderão possuir 25 gramas de cannabis e cultivar até três plantas em casa.

A partir de 1 de julho, os “clubes de canábis” não comerciais podem fornecer até 500 membros com uma quantidade máxima mensal de 50 gramas por pessoa.

“A luta valeu a pena”, escreveu o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, no X, após a decisão. “Por favor, use a nova opção com responsabilidade”, concluiu.