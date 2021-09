Alemanha de Flick muito pálida contra Liechtenstein

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas depois de terem sido esmagadas numa tentativa de fuga entre o Afeganistão e o Paquistão. Com o fim dos voos, milhares de afegãos estão agora a tentar fugir do país por terra. Com 14 milhões de pessoas em insegurança alimentar, as Nações Unidas avisam que as reservas de alimentos e bens essenciais vão acabar no fim do mês.