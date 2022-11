Alemanha dá 200 euros aos jovens de 18 anos

O Governo alemão, para motivar mais jovens a interessarem-se pela cultura, disponibiliza 200 euros para o ano em que jovens façam 18 anos; esta medida tem início em 2023.

Este passe de cultura aplica-se já aos 750.000 jovens que completarão 18 anos no próximo ano. O orçamento do Estado prevê 100 milhões de euros para esta medida.

Os aniversariantes têm a possibilidade de carregar 200 euros por meio de um aplicativo (App). Livros e ingressos para concertos podem ser retirados com o crédito.

Depois de tão pródigo orçamento do estado para o armamento mal seria se o Governo não desse a impressão de se preocupar também um pouco com as dificuldades que o povo passa.

António Justo