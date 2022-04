Alemanha com a maior inflação desde os anos 80

O Destatis (Instituto Federal de Estatística Alemão) anunciou no passado dia 30 de março que os valores da inflação atingiram os 7,3% na Alemanha. Em consequência do atual cenário de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a inflação alemã atinge os valores mais altos desde 1981.

Como o próprio instituto avança, “desde o ataque da Rússia à Ucrânia, os preços do gás natural e dos produtos petrolíferos voltaram a aumentar acentuadamente e tiveram um impacto considerável na alta taxa de inflação”, no mês de fevereiro a taxa estava nos 5.1%, aumentou em março para 7,3%, e a nova projeção será anunciada dia 12 de abril.

Após o contexto pandémico, a projeção da Alemanha para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) era de 4,6%, no entanto, a instabilidade no setor energético obrigou à redução desse valor para 1,8%.

De acordo com as mais recentes declarações de Vladimir Putin, a venda de gás pode ser interrompida, caso o pagamento não seja efetuado em rublos (moeda oficial russa), o que levou Alemanha acionar o primeiro nível do plano de emergência de gás.

Neste primeiro nível, um conjunto de analistas controla a evolução da situação do abastecimento e, caso seja necessário, traça novas medidas para evitar situações de rotura.

Como avança o ministro da Economia, Robert Habeck, atualmente as reservas de gás alemãs estão estáveis, e não há escassez de oferta.

No entanto, Habeck apela à redução do consumo por parte das empresas e dos indivíduos, pelo menos até se solucionar a dependência das fontes energéticas russas.