Alemanha alerta para o nível de gás

O ministro da Economia, Robert Habeck, pediu a empresas e famílias que tentem reduzir seu consumo de energia o máximo possível, enquanto a Alemanha tenta se livrar da dependência do gás russo.

O ministro da Economia e vice-chanceler da Alemanha, Robert Habeck, acionou na quarta-feira o nível de alerta antecipado para o fornecimento de gás, já que Moscovo continua a exigir o pagamento em rublos, a moeda russa, que está muito desvalorizado.

Esse movimento é o primeiro de três níveis de alerta e envolve a criação de uma “equipa de crise” no escritório do vice-chanceler para lidar com a estabilidade do fornecimento de gás do país. O armazenamento de gás da Alemanha está atualmente com até 25% da capacidade, disse Habeck.

“Atualmente não há escassez de oferta”, explicou. “No entanto, devemos aumentar as medidas de precaução para estarmos preparados no caso de uma rotura por parte da Rússia”.

O plano de emergência de três etapas detalha maneiras de economizar gás e garantir que as famílias tenham quantidades adequadas de combustível, como noticia o Deutsche Welle.

Na semana passada, o presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia forneceria gás à Alemanha e outros “estados hostis” apenas mediante pagamento em rublos, uma medida provavelmente destinada a sustentar a moeda cujo valor caiu devido às sanções ocidentais pela invasão da Ucrânia por Moscovo.

Os países ocidentais disseram que não cumprirão a exigência da Rússia. Moscovo reiterou na terça-feira que só aceitará pagamento em rublos para entregas de gás à União Europeia.

Após o anúncio de Habeck, a Comissão Europeia disse estar preparada para possíveis interrupções no fornecimento de gás da Rússia.

“Nós, como comissão, estamos nos preparando há muito tempo”, garantiu o chefe de política climática da UE, Frans Timmermans, em conferência de imprensa. “É claro que trabalharemos em estreita colaboração com os Estados membros para que todos estejam preparados para qualquer tipo de situação”, finalizou, sem dar mais detalhes.

Representantes da indústria alemã reagiram positivamente ao anúncio de alerta.

A Associação Federal de Gestão de Energia e Água, BDEW, disse que era um passo importante à luz da ameaça iminente de uma interrupção no fornecimento de gás.

“Apesar de atualmente não haver escassez de gás, todas as partes envolvidas precisam de ter um guia claro dos seus direitos e obrigações no caso de uma interrupção no fornecimento”, disse Kerstin Andreae, chefe da BDEW.

O chefe da Agência Federal de Redes, Klaus Müller, também pediu que consumidores e empresas façam sua parte para lidar com a situação. Ele sublinhou a necessidade de reduzir o uso de energia e se preparar “para todos os cenários”.

A associação alemã da indústria química, VCI, também levantou preocupações. O chefe da VCI, Christian Kullmann, disse à agência de notícias Reuters que ela teme uma “conflagração industrial” na Alemanha.

“Se nossa indústria ficasse sem gás, teríamos que fechar as instalações de produção”, disse Kullmann à Reuters.

“As plantas químicas complexas não podem simplesmente ser desligadas e ligadas novamente como um forno de micro-ondas”, disse ele.

Monika Schnitzer, do Conselho Alemão de Especialistas Econômicos, disse que a Alemanha precisa se preparar para uma decisão de Moscou de interromper o fornecimento de gás natural ao país.

“Esta é uma possibilidade para a qual precisamos nos preparar”, ressaltou à DW, enfatizando a natureza imprevisível da situação atual. Também incentivou as famílias a reduzir o consumo de energia. Cada passo para diminuir o uso ajuda “se o pior estiver por vir”, disse Schnitzer.

A Alemanha depende fortemente do gás russo para as suas necessidades energéticas, com mais da metade do combustível fóssil que consome vindo da Rússia, tornando a maior economia da Europa particularmente vulnerável ao impacto económico da guerra na Ucrânia.

Nas últimas semanas, a Alemanha acelerou os planos para reduzir a sua dependência e diversificar sua oferta.

Se a situação piorar e a Alemanha for forçada a implementar seu nível mais alto de alerta, o governo provavelmente assumirá a distribuição para garantir o fornecimento adequado de gás para “clientes protegidos”, o que significa residências e hospitais, entre outros serviços essenciais.