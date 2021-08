Alemães prometem serviço de táxis voadores em 2024

Startups, fabricantes de automóveis e de aviões prometem inaugurar serviços já nos próximos anos. Mas os voos regulares de e para qualquer ponto das cidades é ainda uma ambição dependente da atualização de infraestruturas ou de desempenhos mais rentáveis por parte das empresas.

Apanhar um táxi no telhado de um prédio, sobrevoar a cidade a 140 ou 150 km/hora e pousar no topo de um outro edifício é ainda um delírio da ficção científica. Mas não por muito tempo. As startups alemãs Lilium e Volocopter planeiam ambas inaugurar o seu serviço em 2024. A Hyundai e a General Motors asseguram estar em condições de lançar um serviço de táxi aéreo antes de 2025. Outras marcas de automóveis, como Toyota, Daimler ou Geely da China correm para não serem ultrapassadas. A Porsche e a Boeing, entretanto, uniram-se, em 2019, para desenvolver um veículo “premium” de mobilidade aérea urbana.

O entusiasmo com a possibilidade de novos voos na mobilidade urbana é de tal ordem que esta lista poderia continuar com inúmeras empresas apostadas no desenvolvimento dos chamados veículos elétricos verticais de descolagem e pouso (eVTOL, sigla em inglês). Carros voadores para passageiros, carga não tripulada ou entrega urgente de material médico são sucessivamente apresentados em salões ou feiras internacionais, mostrando que a tecnologia não é mais um obstáculo para ultrapassar a ficção.

