Além da casa e escritório colaboradores ponderam ter um terceiro espaço de trabalho

Após cerca de dois anos de pandemia, assistimos a várias mudanças comportamentais e ajustes do mercado.

Uma delas, talvez das mais marcantes, foi a forma como o nosso trabalho entrou nas nossas casas, e apesar das opiniões se dividirem, oito em cada dez trabalhadores portugueses afirmam que este regime melhora a sua produtividade, segundo noticia o jornal económico online ECO.

Com a adoção dos novos modelos de trabalho remoto, é fácil aceitar as projeções de crescimento deste tipo de espaços nos próximos anos.

Um mercado com futuro

O Global Coworking Growth Study estima que em 2024 cinco milhões de pessoas vão já trabalhar em espaços de coworking, num crescimento de 158% face a 2020.

O número de espaços de coworking em todo o mundo deve ultrapassar 40.000 até 2024.

A nível global este mercado valia 7,97 mil milhões de dólares em 2020, este ano deverá passar a valer 8,14 mil milhões e em 2025 terá avançado para os 13 mil milhões de dólares.

Essas projeções refletem não apenas o crescimento que o setor experimentou nos últimos anos, mas também o aumento dramático nas práticas de trabalho flexível e remoto adotadas por empresas em todo o mundo.

Conciliar trabalho e vida pessoal

Segundo Rui Teixeira, chief operations officer do ManpowerGroup Portugal “percebemos que os modelos de teletrabalho, em formato remoto ou híbrido, estão cada vez mais presentes, sendo bem valorizados pelos trabalhadores, que não querem perder a flexibilidade adquirida durante a pandemia. As organizações devem ir ao encontro destas suas preferências, e apostar em modelos que promovam a flexibilidade de horários e de locais de trabalho, mas também outros incentivos que incentivem a autonomia e a conciliação entre trabalho e vida pessoal. Só assim poderão desenvolver uma proposta de valor única que as torne mais competitivas no atual contexto de escassez de talento”.

A pandemia e as mudanças de hábitos

A Consumer Research da Accenture realizou um estudo global, onde monitorizou as mudanças de atitudes, comportamentos e hábitos dos consumidores devido ao surto de Covid-19.

Para sobreviver e manter um espírito inovador que potencie o crescimento, as organizações foram obrigadas a repensar as instalações, os horários e fluxos de trabalho e ainda a explorar novos modelos de negócio, com métodos de análise mais avançados e tecnologias de ponta.

“Do desastre e da necessidade, surge a oportunidade; a pandemia gerou uma nova onda de inovação. Enquanto as empresas repensam a fundo modelos de negócio que gerem crescimento, muitas estão a usar recursos analíticos avançados para identificar, responder e direcionar a tendências de consumo, em constante mudança”, considera Oliver Wright, senior managing director e head of global consumer goods industry group da Accenture.

Os inquéritos foram lançados em 19 países por todo o mundo, em 2020 e novamente em 2021, com 12.487 e 9653 participantes, respetivamente e abrange essencialmente mudanças dos espaços de trabalho, padrões de viagem e consumo.

Isto representou novos desafios para os diferentes mercados, que tiveram de repensar a sua oferta e a relação com o consumidor.

O estudo vem confirmar que muitas das mudanças de comportamento provenientes dos confinamentos, se vão manter no pós-pandemia.

É certo que a maioria dos trabalhadores procuram flexibilidade no trabalho e apesar de muitos estarem cansados do trabalho remoto, também não querem voltar para o escritório a tempo inteiro.

Quase 80% dos colaboradores gostariam de trabalhar ocasionalmente num local diferente da sua casa e do escritório. E mais de metade admitiu que estaria disposto a pagar para isso.

Segundo o estudo da Accenture, cerca de 79% afirma que gostaria de ter um terceiro espaço de trabalho, de forma pontual, pelos quais metade dos participantes dizem que estariam dispostos a pagar até cerca de 80 euros por mês, do seu próprio bolso.

Os espaços variam entre um café, bar, hotel ou um retalhista com espaço próprio para o efeito.

O coworking em Portugal

Apesar de Portugal já ser um destino de eleição para nómadas digitais, foi este ano, eleito pela Momondo como o melhor país do mundo para trabalhar e viajar ao mesmo tempo.

Basta pesquisar no Google “cowork Lisboa” para perceber que a oferta é vasta, na verdade, estamos entre os 20 países do mundo com maior oferta de espaços de coworking, sendo Lisboa a região do país com mais espaços de coworking (115 espaços).

Estes espaços de cowork em Lisboa, Porto e outras regiões do nosso país, para além da habitual secretária, cadeira e sala de reuniões, hoje em dia oferecem uma variedade de opções, desde espaços para eventos,cafetaria, bar & lounge, galerias de arte, eventos de networking, aulas de yoga, etc., e à medida que mais empresas adotam práticas de trabalho flexíveis, podemos esperar que a capacidade e a oferta continuem a crescer ao longo do tempo.