Alegado autor do massacre de Hamburgo ter-se-á suicidado

O suposto autor do tiroteio num centro de Testemunhas de Jeová em Hamburgo, norte da Alemanha, que matou sete pessoas, suicidou-se após a chegada da polícia, anunciaram, esta sexta-feira, as autoridades locais, que descartaram a possibilidade de terrorismo.

“O autor dos disparos fugiu para o primeiro andar [do edifício onde os membros da comunidade estavam reunidos numa sessão de oração] e suicidou-se”, disse o ministro do Interior da cidade de Hamburgo, Andy Grote, adiantando que entre as vítimas está uma mulher grávida de sete meses.

A polícia adiantou, por outro lado, que o presumível autor dos disparos é um antigo membro das Testemunhas de Jeová, organização com a qual tinha aparentemente entrado em conflito.

“Mas não há indícios de um contexto terrorista”, disse um representante do Ministério Público alemão, numa conferência de imprensa.

