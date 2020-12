ALDI Portugal procura fornecedores no país

A AICEP está a colaborar com a ALDI Portugal na identificação de PME com o perfil adequado, para que a cadeia de supermercados possa vir a ser incluída na ação Rede de Fornecedores num futuro próximo, uma iniciativa que pretende sensibilizar as empresas para as vantagens de comprar em Portugal.

Para a ALDI Portugal, insígnia que conta já com 83 lojas em território luso, trata-se de uma oportunidade muito interessante. Desde a sua chegada ao mercado português em 2006, que a ALDI tem vindo a apostar na evolução e inovação do seu sortido. Para continuar a corresponder às necessidades do mercado português, a marca tem vindo a procurar privilegiar os produtores nacionais em várias categorias.

A iniciativa Redes de Fornecedores promove o encontro entre potenciais clientes – grandes empresas, nacionais ou estrangeiras, que pretendem aumentar a sua base fornecedora –, e fornecedores nacionais – PME portuguesas à procura de expandir negócios. Nestas ações, as PME têm a oportunidade de apresentar as suas competências às Grandes Empresas, com o objetivo de poderem vir a integrar a cadeia de fornecimento.

è O objetivo primordial é estabelecer sinergias entre empresas e substituir importações, ao mesmo tempo que se aumentam as exportações.

è Pretendemos, ainda, promover o estabelecimento de vínculos estáveis das empresas estrangeiras em Portugal com os seus fornecedores nacionais.

Nas Redes de Fornecedores, a AICEP desenvolve o trabalho de identificação das Grandes Empresas clientes e das PME fornecedoras, define a implementação e acompanhamento de todo o processo envolvente, promove a capacitação das empresas fornecedoras e o posterior follow-up.

“O principal objetivo da AICEP com a ação Redes de Fornecedores é facilitar a substituição de importações e promover as exportações, uma vez que as Grandes Empresas passam a comprar a PME nacionais. Entrando as PME nestas cadeias de fornecimento complexas e globais, têm a oportunidade de mostrar a sua competitividade e qualidade. Assim, consideramos estar a criar condições para que mais empresas portuguesas possam competir internacionalmente”, sublinha o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.

A ação Redes de Fornecedores arrancou com a Mota-Engil que já identificou 40 empresas portuguesas para incluir no seu processo de sourcing.

A cadeia ALDI conta, atualmente, com 83 lojas em Portugal e mais de 2.000 colaboradores e assume ter um plano de expansão ambicioso, admitindo a inauguração de um número considerável de lojas em geografias onde ainda não está presente, mas também o reforço da sua presença, em algumas zonas.

Com um posicionamento assente na forte oferta de produtos de produtos frescos e nas suas marcas exclusivas, a ALDI apresenta uma gama alargada na área da frescura, produtos biológicos, vegetarianos e vegan, sem glúten e sem lactose, de elevada qualidade e preços competitivos. Para corresponder às necessidades do mercado português, é dada preferência aos produtores nacionais em várias categorias, como na fruta e legumes ou na carne fresca que, neste caso, é praticamente toda de origem nacional.

Como empresa internacional de retalho o grupo empresarial ALDI Nord tem consciência das consequências da sua atividade empresarial para o ambiente e para a sociedade. Na sua Política de Responsabilidade Empresarial “Simplesmente responsável” o grupo, ao qual a ALDI Portugal pertence, define o seu posicionamento em vários áreas de atuação que vão desde a responsabilidade pelas condições sociais e ambientais na cadeia de abastecimento e a implementação de medidas para a conservação de recursos, até ao seu compromisso social e que se refletem, por exemplo, na oferta de produtos produzidos de forma sustentável.