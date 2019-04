Aldeias Históricas de Portugal recebem Congresso Europeu de Turismo Rural

As Aldeias Históricas de Portugal preparam-se para receber o VI Congresso Europeu de Turismo Rural (COETUR), marcado para os dias 29 e 30 de maio. O evento, que é o encontro mais importante do setor em Espanha, acontece este ano pela primeira vez no nosso país, numa iniciativa da Escapada Rural, em colaboração com a Rede das Aldeias Históricas de Portugal e o Município do Sabugal, com apoio institucional do Turismo do Centro e do Turismo de Portugal. Sob o mote “Destino Ibérico, Turismo Rural aquém e além fronteiras”, o congresso terá lugar no território das Aldeias Históricas de Portugal, mais precisamente no Cró Hotel Rural, no Sabugal.

Como sublinha António Robalo, presidente da Associação Aldeias Históricas de Portugal, “estamos orgulhosos de termos conseguido captar mais um importante evento para o nosso território. O enfoque da VI edição do COETUR está totalmente alinhado com a ideia dos mercados de turismo rural de Portugal e Espanha passarem a ser vistos, no panorama internacional, como um único mercado: o mercado ibérico de turismo rural! Uma estratégia que temos vindo a desenvolver há algum tempo, baseada na colaboração pública-privada. Por isso, este congresso é também uma excelente oportunidade para os empresários do sector, dos dois lados da fronteira, exporem as suas ideias e estabelecerem parcerias entre eles.

A escolha das Aldeias Históricas de Portugal para a realização da edição deste ano do Congresso Europeu de Turismo Rural (COETUR) está em linha com o contexto empresarial e os planos de internacionalização dos espanhóis da Escapada Rural. Uma plataforma web dedicada à promoção de já mais de 30.000 unidades de alojamento rural, com mais de 2,5 milhões de visitas por mês, quase meio milhão de seguidores nas redes sociais e que, o ano passado, reforçou a aposta em Portugal, com a abertura do domínio EscapadaRural.pt.

O Congresso Europeu de Turismo Rural (COETUR) é, portanto, uma oportunidade única de debater e procurar pontos de encontro entre Portugal e Espanha, com o objetivo de promover a riqueza do turismo rural na Península Ibérica como um destino único, mas também estabelecer vínculos entre os profissionais do turismo rural de ambos os países.

De facto, verifica-se uma tendência crescente para a visita de turistas espanhóis ao território português. De acordo com os dados mais recentes do relatório do Observatório do Turismo Rural 2019, o viajante espanhol está cada vez mais interessado em Portugal para desfrutar de uma escapadinha sem pressas e em contacto com a natureza. Efetivamente, 68% dos inquiridos afirmaram ter visitado Portugal em algum momento, sendo que 24% atravessou a fronteira para fazer turismo rural. Por outro lado, entre os entrevistados que nunca fizeram turismo rural em Portugal, 60% reconhecia não o ter feito por falta de conhecimento da oferta turística, considerando que uma oferta com preços atrativos é o factor principal para uma primeira experiência em turismo rural no país.

O VI COETUR contará ainda com um Destino Convidado, a Extremadura espanhola, que será representada pela sua Direção Geral de Turismo.

Na página web do COETUR, www.coetur.com, os interessados podem inscrever-se, consultar o programa e, também, as intervenções programadas para os dois dias.