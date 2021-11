Aldeias Históricas de Portugal na cimeira do clima de Glasgow

É a mais importante cimeira do clima desde o Acordo de Paris: a COP26 decorre até 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, e as Aldeias Históricas de Portugal foram convidadas a participar. A Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico vai integrar o painel da conferência “From Policy to Pratice: Responsible Heritage Tourism for Scotland”, que acontece em ambiente virtual, no próximo dia 11 de novembro, às 10h00.

As Aldeias Históricas de Portugal são o único destino português convidado. Dalila Dias, Coordenadora Executiva das Aldeias Históricas de Portugal, vai partilhar boas práticas ao nível do turismo responsável, ao lado de vários representantes de entidades turísticas do país escocês e de Giorgia Cesaro, da UNESCO.

Na sessão, serão discutidos temas como, por exemplo, a redução das emissões de carbono, a economia circular no turismo, o trabalho em rede, a participação da comunidade, e a criação de valor a partir de práticas sustentáveis, equidade e acessibilidade.

Um convite que prova, mais uma vez, o compromisso das Aldeias Históricas de Portugal com a sustentabilidade, e o reconhecimento internacional do caminho que tem vindo a desenvolver desde 2016, em prol do desenvolvimento sustentável da Rede, conferindo-lhe um posicionamento distintivo no cômputo dos demais destinos à escala mundial. De recordar que as Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede, a nível mundial, a receber a certificação Biosphere Destination; o primeiro território português a liderar a comunidade internacional de Destinos Turísticos Sustentáveis; e, juntamente com o Instituto de Turismo Responsável, o autor de uma Declaração em prol da Sustentabilidade no Turismo.

