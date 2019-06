Aldeias Históricas de Portugal acolhem Semana Europeia de Cicloturismo

Com uma oferta ímpar em percursos de bicicleta e BTT, definidos e estruturados pela Rede das Aldeias Históricas de Portugal – como a Grande Rota 22 (GR22), a maior rota de Walking & Cycling em Portugal, um percurso circular com cerca de 600 quilómetros –, o território das Aldeias Históricas de Portugal não poderia ser mais atrativo para amantes de ciclismo. Por isso mesmo, este ano o território das Aldeias Históricas de Portugal foi escolhido para receber a XV Semana Europeia de Cicloturismo, um dos mais importantes certames da modalidade. O evento, que terá como epicentro a Aldeia Histórica de Belmonte, acontece de 29 de junho a 6 de julho e promete atividades para todos os gostos e idades, numa experiência única pelas paisagens a perder de vista das Aldeias Históricas de Portugal.

A escolha da Aldeia Histórica de Belmonte como ponto de partida e chegada das atividades prende-se com a sua centralidade relativamente ao território das Aldeias Históricas, estando posicionada a uma distância equilibrada em relação às restantes 11 aldeias.

Com organização da Federação Portuguesa de Ciclismo, em parceria com o Município de Belmonte, a União Europeia de Cicloturismo e as Aldeias Históricas de Portugal e apoio institucional do Turismo do Centro de Portugal e do Turismo de Portugal, o programa da XV Semana Europeia de Cicloturismo é composto por sete dias de atividades, com diversos tipos de percursos e níveis de dificuldade.

Assim, todos os dias existem três percursos marcados (curto, médio e longo, durante seis dias), com início e final na Aldeia Histórica de Belmonte. O programa inclui também dez percursos em linha até às Aldeias Históricas mais distantes, dois desafios de grande dificuldade, com montanha e longas distâncias, e um percurso GPC – Grande Percurso de Cicloturismo das Aldeias Históricas (GR22).

Tratando-se de um evento adequado tanto a famílias como a aventureiros, estão previstas atividades para jovens cicloturistas, várias atividades para acompanhantes que não pedalem, visitas aos museus locais da Aldeia Histórica de Belmonte, passeios pedestres e visitas em autocarro até às Aldeias Históricas mais distantes. Com o objetivo de oferecer aos participantes uma experiência única e autêntica nas Aldeias Históricas de Portugal, serão promovidas atividades junto da comunidade local, todas as noites.

Em termos de alojamento, estão disponíveis oito parques de caravanas distribuídos por várias zonas da Aldeia Histórica de Belmonte. Estas infraestruturas, junto com as duas zonas de campismo e cerca de 350 camas na hotelaria e alojamento local, permitirão alojar os cerca de 1500 participantes já inscritos, provenientes de oito países do continente Europeu, do Canadá e da Austrália.

A inscrição para a XV Semana Europeia de Cicloturismo e para as diversas atividades do programa pode ser realizada no site http://sect2019.fpciclismo.pt/ pt/ até 12 de junho.