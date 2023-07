Aldeias do Xisto representam Portugal nos Regiostars Awards

As Aldeias do Xisto são a única entidade portuguesa finalista na 16.ª edição do concurso Regiostars Awards, promovido pela Comissão Europeia. Este prémio distingue projetos financiados por fundos europeus que demonstrem excelência na sua aplicação e novas abordagens no desenvolvimento regional. As Aldeias do Xisto competem na categoria “Uma Europa Mais Próxima dos Cidadãos”. Os vencedores serão conhecidos a 16 de novembro, numa cerimónia a decorrer em Ostrava, República Checa.

Paulo Fernandes, presidente da direção da ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, congratula-se por esta nomeação “que se deve, sobretudo, ao trabalho desenvolvido em estreita colaboração com uma rede alargada de parceiros, públicos e privados, que continua a crescer e que, de forma assertiva e coesa, tem vindo a responder a novos desafios e necessidades, cooperando e mobilizando-se em prol da afirmação e desenvolvimento de um território e de uma ideia de futuro”. E acrescenta ainda: “É por isso que esta conquista deve ser partilhada com todos, mulheres, homens, habitantes, autarcas, técnicos, investidores, parceiros institucionais, amigos e todos aqueles que resistem, persistem e não vacilam perante os novos desafios e exigências, com a mesma convicção que motivou a criação deste projeto há mais de 20 anos”.

Para Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro, I.P (CCDR Centro), “este prémio é o corolário de uma aposta efetuada, ao longo de duas décadas, num território marcado pelo despovoamento do mundo rural. A utilização de fundos europeus, aliada ao investimento privado mobilizado, tem impulsionado a economia local das Aldeias do Xisto, contribuindo para a coesão territorial na Região. É um orgulho perceber que, pelo oitavo ano consecutivo, a Região Centro consegue mostrar à Europa a qualidade e inovação dos projetos aprovados pelo Programa Regional do Centro”.

A aposta conjunta na preservação e promoção de uma identidade cultural única, através da implementação de projetos inovadores, ligados a vários domínios da sociedade e apoiados por fundos europeus, convocando novos saberes e olhares, abrindo-se ao mundo e sem receio de experimentar, justifica esta nomeação e mostra que é também a partir das aldeias que se desenvolve o território e se pensa a sociedade do futuro.