Alcobaça vê nascer Museu da Rádio e das Máquinas Falantes

O Museu da Rádio e das Máquinas Falantes abre em Alcobaça, no dia 25 de abril, disponibilizando mais de cinco mil peças que retratam a história da tecnologia do som, das telecomunicações e da rádio difusão.

O novo museu irá tornar acessível ao público um espólio de 5.300 peças do “universo das máquinas falantes”, integrando, segundo o museólogo da Câmara Municipal de Alcobaça, Alberto Guerreiro, “desde fonógrafos, gramofones ou caixas de música até à parte elétrica da radiodifusão”.

O museu é um antigo projeto da autarquia, do distrito de Leiria, que em 2009 adquiriu o espólio do colecionador Madeira Neves, um antigo funcionário da Emissora Nacional, natural da localidade de Cela, no concelho de Alcobaça.

Entre as peças que agora integrarão uma exposição permanente contam-se 443 rádios, 125 telefones, 287 microfones, 1.104 discos de vinil e 42 fonógrafos.

O museu irá “organizar-se em dois núcleos, o primeiro dedicado à questão mecânica, com as caixas de música, fonógrafos e a melhor coleção pública de fonogramas”, e o segundo “dedicado à parte elétrica das telecomunicações e radiodifusão”, disse à agência o Lusa o coordenador.

Localizado nos antigos armazéns Vazão, na Rua Araújo Guimarães, no centro de Alcobaça, o museu terá ainda “alguma interatividade, porque vai ter ambientes sonoros que vão documentar as salas onde se encontram as peças”, explicou Alberto Guerreiro.

O museólogo exemplificou com “dois postos de escuta onde as pessoas vão ter contacto com sons históricos como a primeira comunicação telefónica feita por Bell [Alexander Graham Bell, fundador da Bell Telephone Company], a comunicação da ida do homem à lua ou sons do programa de rádio do filme Guerra dos Mundos, de Orson Wells”.

Numa componente mais local, o museu permitirá também a escuta de áudios ligados à história das duas rádios do concelho, a Cister FM e Rádio da Benedita.

O museu representa um investimento de cerca de 400 mil euros e será inaugurado no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que irão decorrer no concelho entre o dia 19 deste mês e o dia 04 de maio.

O programa integra exposições, concertos, espetáculos, tertúlias e uma caminhada pela liberdade.