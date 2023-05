Alcino Francisco conta em livro a sua vida no Reino Unido

O jornalista e escritor Alcino Gomes Francisco apresenta o seu livro “No Quintal da Rainha”. Trata-se de uma obra dividida em duas áreas que o autor define como a sua vida pessoal e privada e que tem como subtítulo “Odisseia de um jornalista português no Reino Unido”.

A primeira parte do livro incide sobretudo na atividade do autor como voluntário na ajuda a associações da comunidade de Língua Portuguesa no Reino Unido. O autor foi diretor do Centro Comunitário de Língua Portuguesa e da Organização das celebrações do Dia de Portugal em Londres além de ter feito parte da secção do Partido Socialista. Foi mandatário do primeiro-ministro António Costa no país de acolhimento.

Ao longo do livro, o jornalista revela informação nunca publicada sobre as suas investigações, além de relatar as suas experiências com políticos britânicos e dos países de língua portuguesa que visitaram o Reino Unido nos últimos 15 anos além de diversos artistas lusófonos no Reino Unido. Mais de 300 nomes são mencionados ao longo do trabalho do autor.

O livro foi escrito com exclusivo recurso à memória sem consulta aos arquivos. “Pretendi escrever um documento sobre a comunidade de língua portuguesa no Reino Unido que fique para a história da mesma. Tentei ser fiel aos momentos que vivi ao longo deste tempo, como vi, como senti, como entendi cada detalhe. Procurei não ser acusatório embora haja situações que não soube explicar sem o recurso à dúvida”, assim define o autor o seu trabalho.

O livro foi iniciado em 2018, revisto e acrescentado até 2023.