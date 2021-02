Alba Baptista é uma das estrelas cadentes do cinema europeu

A European Film Promotion (EFP) escolheu as European Shooting Stars de 2021 e entre estas futuras grandes vedetas do cinema está a portuguesa Alba Baptista.

A 24ª edição da European Shooting Stars, a iniciativa mais antiga e prestigiada da EFP para promover o talento artístico europeu, está a decorrer digitalmente, uma semana antes da 71ª Berlinale deste ano, um dos maiores festivais de cinema do mundo. A cerimónia de entrega de prémios do Shooting Stars será realizada durante as exibições da Berlinale no verão.

O “humor modesto” de Alba Baptista atraiu o júri “de forma inesperada e forte”. Aos 23 anos, a atriz mais jovem das Shooting Stars deste ano, desempenhou o papel principal na série da Netflix “Warrior Nun”, uma adaptação da história de banda desenhada “Warrior Nun Areala”. Com a sua interpretação, Alba deu “um toque único a um personagem arquetípico da cultura pop”. E o júri está confiante no seu “enorme potencial de estrela”.

Em entrevista exclusiva ao BOM DIA, a atriz portuguesa disse estar feliz por ter sido nomeada e pela experiência que está a viver com os outros colegas que fazem parte do grupo. Alba Baptista revelou ainda alguns dos projetos em que esteve envolvida e que estarão brevemente disponíveis, tais como o filme britânico “Mrs Harris goes to Paris” ou o projeto luso-francês “L’Enfant”, produzido por Paulo Branco (veja entrevista abaixo).

As estrelas cadentes europeias selecionadas para 2021 são, além de Alba Baptista, Seidi Haarla (Finlândia), Nicolas Maury (França), Albrecht Schuch (Alemanha), Natasa Stork (Hungria), Fionn O’Shea (Irlanda), Žygimantė Elena Jakštaitė (Lituânia), Martijn Lakemeier (Holanda), Sara Klimoska (North Macedonia) e Gustav Lindh (Suécia).

#portugalpositivo