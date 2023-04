Alabama: tiroteio provoca pelo menos quatro mortos

Um tiroteio na cidade de Dadeville, em Alabama, nos Estados Unidos da América (EUA), provocou pelo menos quatro mortos e um número ainda desconhecido de feridos, segundo a comunicação social local.

Segundo um comunicado das autoridades policiais do Alabama, o tiroteio aconteceu por volta das 22:30 de sábado (hora local, 04:30 de domingo, em Lisboa), num estúdio de dança Mahogany Masterpiece.

Inicialmente, a comunicação social local, citando a polícia, avançou que o tiroteio tinha acontecido num prédio do centro de Dadeville, durante o aniversário de um adolescente.

Sem especificar o género do aniversariante ou as idades das vítimas mortais, a polícia, no comunicado, também não identifica os suspeitos, nem precisa o número de feridos.

O documento não refere se o suspeito foi detido, nem esclarece o motivo do tiroteio, apesar de, inicialmente, a polícia avançar que poderá ter estado numa zaragata.

“Esta manhã estou também de luto com o povo de Dadeville e com os meus companheiros de Alabama. Crimes violentos não têm espaço no nosso estado. Estamos a atualizarmo-nos, constantemente, junto das forças policiais com todas as informações que surgem”, disse o governador de Alabama, Kay Ivey, através de um comunicado divulgado pela comunicação social.

Dadeville fica a cerca de 57 milhas (92 quilómetros) a nordeste de Montgomery, no Alabama.