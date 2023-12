Ala dos Namorados e CTT juntos para o fazer sonhar

O novo álbum de Ala dos Namorados, “Brilhará”, chegou às plataformas digitais. Este regresso será marcado também por uma parceria da banda com os CTT, que irão distribuir mais de quatro milhões de postais por caixas de correio de todo o país.

Os postais enviados pelos CTT terão um código QR que dá acesso ao álbum e uma zona onde cada um poderá escrever um sonho. Os dez sonhos mais inspiradores irão integrar o videoclipe do tema “Para Onde Irão” e também uma edição especial dos Postais dos Sonhos, disponíveis gratuitamente nas lojas CTT.

Além das já conhecidas “Eu Só Sei Cantar Assim” e “Marcha Erasmus“, o disco conta com mais nove canções, com letras escritas por reconhecidos autores como João Gil, Maria do Rosário Pedreira, Fernando Pessoa, Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Zeca Baleiro, Nicolau Santos, Mário Rosa, Margarida Gil e Vicent Degiorgio. As músicas foram todas compostas por João Gil, à excepção de “Lamentações” cuja autoria é de Rafael Gil.

Sobre este trabalho e os 30 anos da banda, João Gil partilha que “a Ala dos Namorados a cumprir os seus 30 anos ocupa no mapa da música portuguesa um lugar especial, o seu próprio lugar. A designação de música popular urbana assenta-nos que nem uma luva mesmo quando recorremos ao imaginário beirão e à música mais telúrica da nossa tradição”.

“Este nosso “Brilhará” é uma viagem apaixonante que reflete e reune o melhor dos nossos mundos, os poemas e letras, a nossa marca musical, a interpretação e execução na voz e nos arranjos instrumentais”, acrescenta João Gil.

Também Nuno Guerreiro conta que “estes anos todos de vida artística, de tantos palcos e públicos significam para ele uma mudança, brilho, leveza e esperança”.

O cantor afirma que mudou e que “tudo isso se sente no disco. Uma entrega emocional e física que se ouve em cada interpretação amadurecida pelos degraus e desafios da vida”.