Um vídeo publicado esta terça-feira pelo Al Nassr, clube para onde foi transferido o internacional luso e atleta do FC Porto, Otávio, mostra pai e filho portistas a debaterem a possível saída do jogador para a Arábia Saudita.

A ação do vídeo desenrola-se na cidade do Porto e um pai tranquiliza o seu filho, explicando que se Otávio for para o Al Nassr isso não será uma má coisa porque “A Arábia Saudita é um grande país, com uma grande visão”, explica o progenitor

E promete mesmo que “se ele for vamos continuar a torcer por ele”.

Na cena seguinte pai e filho trocaram as camisolas do FC Porto pelas do Al Nassr.

O vídeo mereceu os “likes” de uma série de jogadores, entre os quais Marega, Evanilsson ou Ricardo Pereira. Mas nas redes sociais, muitas vozes se insurgem contra o filme promocional do Al Nassr acusando-o de ser “propaganda pura” a favor da Arábia Saudita ou “vamos fingir que foi essa a reação de nós portistas 🤷🏽‍♂️”…

Veja o vídeo aqui: