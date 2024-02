Al Musrati vai jogar para Fernando Santos. Braga perde futebolista líbio

O Besiktas anunciou ter acionado a cláusula de compra obrigatória que detinha sobre Al Musrati, no valor de 11 milhões de euros (ME), apenas quatro dias depois de o futebolista líbio ter sido emprestado pelo Sporting de Braga.

Em comunicado divulgado no seu site oficial, o Besiktas informou ter “adquirido em definitivo” o passe do jogador por 11 ME, sendo que o médio, de 27 anos, assinou um contrato até 30 junho de 2027 com o clube de Istambul, cuja equipa de futebol, atual quarta classificada da Liga turca, é treinada pelo português Fernando Santos e conta no plantel com o médio luso Gedson Fernandes.

Na sexta-feira, os dois clubes tinham anunciado o empréstimo por seis meses de Al Musrati, que rendeu um milhão de euros ao Sporting de Braga, num negócio que contemplava ainda uma cláusula de compra obrigatória de 11 ME, acrescida de mais 2,5 ME mediante objetivos coletivos.

Entretanto, o jogador estreou-se pelo Besiktas na segunda-feira, ao ser lançado por Fernando Santos no decorrer da segunda parte do encontro com o Kayserispor, que terminou com um empate 0-0.

Al Musrati chegou a Portugal em 2016/17 para o Vitória de Guimarães, clube no qual jogou três temporadas na equipa B. A meio da época seguinte, ingressou no Rio Ave, por empréstimo dos vimaranenses.

O Sporting de Braga contratou-o a custo zero em 2020/21 e rapidamente se tornou num jogador ‘chave’ dos bracarenses, ao serviço dos quais realizou 151 jogos (15 golos) e conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Na presente época, o jogador sofreu algumas lesões e esteve parado cerca de um mês e meio, entre dezembro e janeiro.